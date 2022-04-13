بوتين: يمكننا رفع استهلاك النفط والغاز والفحم الروسي في السوق المحلية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية في ارتفاع أسعار موارد الطاقة حول العالم، منوها إلى أنَّ تلك الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة» دمرت سلاسل التوريد في القطب الشمال، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

بوتين : يمكننا تطوير استهلاك الغاز والنفط الروسيين في السوق المحلية

وقال الرئيس الروسي في كلمة له، إنَّ روسيا يمكنها تطوير استهلاك الغاز والنفط الروسيين في السوق المحلية، كما يمكنها أن ترسل موارد الطاقة إلى البلدان التي تحتاج إليها، مؤكّدًا أنَّ موسكو لديها خطط ضخمة لتعزيز وتأمين أنظمة الملاحة، في إشارة إلى أن تلك العقوبات الغربية لم تؤثر عليها.