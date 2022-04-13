الخارجية الروسية: سنتعامل مع الآليات الأمريكية وحلف الناتو كهدف مشروع

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنّ موسكو ستتعامل مع الآليات الأمريكية والتابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو التي تنقل أسلحة لأوكرانيا كأهداف مشروعة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تحذير من تزايد مخاطر الإرهاب في أوروبا وخارجها

جاءت تلك التهديدات عقب تحذير أطلقه نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، في وقت سابق اليوم، من أن التوزيع المنفلت لأعداد كبيرة من الأسلحة لجميع الراغبين في أوكرانيا، سيزيد من مخاطر الإرهاب في أوروبا وخارجها.

الدفع بأكثر من 25 ألف قطعة سلاح ناري

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع وكالة أنباء «نوفوستي»، إذ أشار إلى أنَّه تمّ الدفع بأكثر من 25 ألف قطعة سلاح ناري من دون انضباط لجميع الراغبين للحرب في أوكرانيا، قبل بدء العملية الخاصة، فيما كان يوجد في التداول أكثر من 5 ملايين قطعة بشكل غير قانوني في البلاد، ما يزيد من مخاطر الإرهاب في المنطقة الأوروبية وخارجها.