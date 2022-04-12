تكدس شاحنات روسية على حدود الاتحاد الأوروبي.. وسائقون: معاملة غير منصفة

شهدت معابر الخروج الحدودية من الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا، ازدحاماً شديداً للشاحنات، إذ تجمعت الشاحنات في طوابير امتدت لعشرات الكيلومترات، وذلك على خلفية العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروس، بخصوص مغادرة الشاحنات التي تحمل أرقام روسية وبيلاروسية من دول الاتحاد الأوروبي بحلول 16 أبريل الجاري، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

نفاد المواد الغذائية والمياه من سائقي الشاحنات

ونقلت وسائل إعلام روسية عن سائقي الشاحنات، أنَّهم يتمَّ معاملتهم معاملة غير منصفة من قبل الجمارك البولندية في المعابر، وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنَّ السائقين أكدوا أن الوضع سيء للغاية، إذ يتمّ فحص السيارات التي تحمل أرقام روسية وبيلاروسية بشكل دقيق، مما اضطر السائقون إلى الوقوف لفترات طويلة بسبب الازدحام الشديد، وصل إلى أسبوعين، وترتب عليه نفاد المواد الغذائية والمياه من السائقين.

وتأتي مطالب الاتحاد الأوروبي للشاحنات التي تحمل لوحات روسية وبيلاروسية بالمغادرة قبل حلول الـ16 من أبريل الحالي، ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا ودخلت يومها الـ48 حتى الآن.

وتضرر من العقوبات الأوروبية الجديدة 18 كياناً و217 شخصاً روسياً، وشملت العقوبات خطر شركات نقل البضائع الروسية والبيلاروسية من التواجد داخل دول الاتحاد الأوروبي مع منح استثناء لعدد من البضائع الطبية والغذائية والزراعية التي في مقدمتها القمح.

عقوبات اقتصادية

وتستمر دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، بشكل متصاعد ومستمر، وشملت العقوبات عدة هيئات وكيانات وشخصيات روسية كان أبرزها إخراج روسيا عن نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت»، ووقف مشروع السيل الشمالي 2 إلى ألمانيا، وتجميد أصول روسية في البنوك الدولية، وحظر الطيران الروسي، وجاءت هذه العقوبات على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا ودخلت يومها الـ48 على التوالي.