«السياحة» تتعاون مع شبكة CNN لعرض حملة Follow the Sun على قنواتها

عرضت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع شبكة تليفزيون CNN العالمية، الفيلم الخاص بالحملة الترويجية Follow the Sun على قنواتها، حيث بدأ عرضه اعتبارا من مساء أمس، وكانت قد أطلقت الوزارة هذه الحملة في منتصف شهر مارس الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في عدد من الدول المستهدفة.

شبكة CNN واحدة من أهم الشبكات التليفزيونية

وأشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن شبكة CNN العالمية تعد واحدة من أهم الشبكات التليفزيونية الدولية، والتي تحظى بمتابعة كبيرة وتستهدف مئات الملايين من المشاهدين وتقدم محتوى متنوع ما بين تقارير ومواد إخبارية؛ وأخرى متخصصة في العديد من المجالات منها السياحة والسفر، لافتا إلى أنه كان قد سبق التعاون معها في الترويج للمقصد السياحي المصري، وأثبتت كفاءة وفعالية في ذلك.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن هذه الحملة جاءت في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن المقصد السياحي المصري

وكانت قد حققت هذه الحملة، بعد أسبوعين من إطلاقها في منتصف مارس الماضي، زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن المقصد السياحي المصري عبر جوجل بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي في الأسواق المستهدفة للحملة وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما قامت الحملة بالوصول إلى أكثر من 26 مليون مستخدم في الأسواق المستهدفة، وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب في تلك الأسواق حيث تم إطلاقها علي منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في هذه الأسواق وهي Youtube, Facebook, Tiktok ,Snapchat, Adcolony.