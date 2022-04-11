غرفة السياحة تحذر المواطنين من أداء العمرة عبر الترانزيت.. غير قانونية

طالبت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء العمرة بتوخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدًا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

وأكدت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، أن لجان وزارة السياحة التي تعمل على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات، وبالتنسيق التام مع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات، خاصة شرطة الجوازات، رصدت عدد من المواطنين حاولوا السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، موضحةً أنه تم فحص جوازات وأوراق سفرهم وتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية الذي صدر مؤخرًا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.

البوابة تضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين

وأضافت الغرفة، أن هذه القانون الغرض الأساسي منه ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة، مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين نظرًا لعدم متابعتهم وسفرهم بعيدًا عن وزارة السياحة.

إعادة 200 مسافر للعمرة من المطارات

وشددت غرفة شركات السياحة على أن أكثر من 200 مواطن تم إعادتهم من المطارات والمنافذ الأيام الماضية لاستكمال إجراءات السفر الصحيحة والقانونية عبر بوابة العمرة تنفيذًا للقانون، وأشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقًا للقانون .

وأشادت الغرفة بالجهد الكبير الذي تبذله لجان وزارة السياحة المتواجدة في المنافذ والمطارات، وأيضًا سلطات الجوازات على مدار الساعة لضمان تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين، لافتةً إلى ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة من أن إجراءات السفر قد تمت من خلال بوابة العمرة المصرية ويمكن التأكد من ذلك عبر الموقع الإلكتروني للبوابة وهو: "https://umrah.eg/inquiries/pilgrims-query ".

وتؤكد الغرفة أن منظومة العمرة، والتي تتم كافة تعاملاتها من خلال البوابة المصرية للعمرة، تحقق الكثير من الإيجابيات، سواء بحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة ومتابعتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم سالمين، ومعاقبة المقصرين في حقوق المعتمرين.