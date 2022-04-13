أخبار أسيوط.. طلاب يبتكرون جهاز تنفس صناعي وضبط 3 أطنان سكر مُهرب

شهدت محافظة أسيوط عدة أحداث هامة ومتنوعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شملت أبرز أخبار أسيوط تمكن طلاب جامعة من ابتكار جهاز تنفس صناعي، كما تم ضبط كمية كبيرة من السكر المُهرب قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون الطبي بين جامعة أسيوط وممثلي شركتي «سينوسيليتك» الصينية و«بي دي سي» الإماراتية، لبحث سبل التعاون الطبي، كما تفقد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والوحدة الصحية في إحدى القرى.

أخبار أسيوط تشهد نشاطاً بالجامعة

وشهدت أبرز أخبار أسيوط نشاطاً ملحوظاً في الجامعة، حيث استقبل الدكتور طارق الجمّال، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور يانج رانج، رئيس قطاع الأبحاث بشركة «سينوسيليتك» الصينية في شنغهاي، والدكتور ياسر غنيم، مدير قطاع العمليات البحثية في شركة «بي دي سي» الإماراتية، لمناقشة المشروع البحثي المشترك حول لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه الشركة الصينية في مرحلته الثالثة، بهدف قياس فاعلية اللقاح، وعقب ذلك تفقد الجميع المعامل المركزية، ونقاط التطعيم بلقاح فيروس كورونا بمستشفى أسيوط الجامعي.

ضبط 3 أطنان سكر مهربين

وفيما يخص أبرز أخبار أسيوط، فقد تمكنت حملة بقيادة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، من ضبط 3 أطنان سكر غير معبأ وبدون مستندات، وذلك قبل بيع الكمية في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر، وذلك خلال قيامها بجولة تفقدية مفاجئة في شوارع مدينة القوصية.

جرى إخطار الأجهزة الأمنية، التي حررت محضراً حمل رقم 5344 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2022، وجرى التحفظ على السيارة والسكر المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الخدمات

وضمن أخبار أسيوط اليوم، قيام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية في مجمع خدمات المواطنين بقرية «الحوطا»، والوحدة الصحية بقرية «العوامرة»، في مركز ديروط، والؤيذين جرى إنشاهما ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 2030.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمجمع خدمات المواطنين، الذي يجرى تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، ويضم المجمع مكاتب للبريد والسجل المدني والشهر العقاري، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي، ومكاتب للتضامن الاجتماعي والتموين، ومكاتب للوحدة المحلية.

طلاب يبتكرون جهاز تنفس صناعي

ومن ضمن أخبار أسيوط أيضاً، نجاح 12 طالباً من كليتي الطب والهندسة بجامعة أسيوط، في ابتكار جهاز تنفس صناعي، قام الطلاب بتصنيعه محلياً بتكلفة منخفضة، حيث استغرق ابتكاره عامين كاملين طوال فترة جائحة كورونا، وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعي.