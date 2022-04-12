محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية ببلاو

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية ببلاو، وأعمال تطوير مركز شباب بانوب بمركز ديروط، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رؤية مصر 2030

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضور نواب وشخصيات عامة

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد عيد عبدالجواد، والنائب حمادة زهير فولي عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات، والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزي ديروط ومنفلوط، والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزي ديروط ومنفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

31.7 مليون جنيه تكلفة إنشاء وحدة صحة ببلاو

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية ببلاو التابعة لمركز ديروط، والتي يجرى إنشائها بتكلفة 31.7 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق، أرضي و2 علوي، ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن، وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل، والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوى من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة.

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بانوب

استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط، وتتضمن الأعمال إنشاء الأسوار وتطوير المقر وإنشاء ملعب خماسي، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، واستمع إلى شرح من المهندس محمد عادل لمعدلات التنفيذ، وشدد على سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة.

قال محافظ أسيوط، يجرى إنشاء وإحلال وتجديد عدد 85 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة 362 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، والتى تستهدف في محافظة أسيوط تنفيذ 137 وحدة صحية ومركز صحي شامل بالقرى الأكثر احتياجًا، وفقاً للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

أكد المحافظ على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم سبل الدعم الممكنة كافة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

تطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز

ولفت إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي، ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.