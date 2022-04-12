أسيوط: إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لافتاً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة تلك المخالفات دون استثناء؛ للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملات رصد ومتابعة للمخالفات

وأكد مواصلة شن حملات رصد ومتابعة تلك المخالفات أولاً بأول على أرض الواقع وإزالتها ومنع تفاقمها وفقاً للقانون والتصدى لها بكل حسم، للقضاء على كل أشكال التعديات ورصد المخالفات بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، وتكثيف عمليات الرصد والمتابعة؛ للحفاظ على حق الشعب والدولة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة.

تنفيذ عدد من الازالات بعدة مراكز وقرى

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء بحي غرب ومراكز أسيوط والفتح والبداري.

إزالة فورية لسقف دور بأحد العقارات

ونفذت إزالة فورية لسقف الدور السابع العلوي بإحدى العقارات بشارع بصوص الموشي المتفرع من شارع السبيل بمنطقة مصنع سيد بنطاق حي غرب.

تشكيل لجنة لازالة المخالفة

وذلك عقب تشكيل لجنة برئاسة محمد بشير رئيس حي غرب ومحمد عبدالراضي، وأحمد ثابت نائبي رئيس الحي وسالم محمد مدير المتابعة الميدانية بالحي، وفريق قسم الإشغالات وتوجهوا إلى مكان البلاغ.

إزالة تعدٍ على أملاك الدولة

كما نفذت إزالة تعدٍ على أملاك دولة بقرية عرب مطير التابعة للكوم الأحمر بمركز البداري، والتحفظ على التشوينات خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

إزالة تعدٍ آخر بقرية بني حسين

فضلاً عن إزالة تعدي بقرية بني حسين علي أرض زراعية حيث تم ازالة القواعد والأساس خلال حملة بقيادة حسني درويش رئيس مركز أسيوط وبمشاركة رئيس الوحدة القروية بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح بتنفيذ إزالة حالة تعدي بالبلوك الأبيض على مساحة 200 متر تقريبًا وذلك بمشاركة أشرف فوزي نائب رئيس مركز الفتح وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.