لمرضى السكر في رمضان.. توقفوا عن الصوم فورا عند ظهور هذه الأعراض

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، أعراض نقص السكر في الجسم، خلال فترة الصيام، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة.

أعراض نقص السكر في الجسم

استعرضت وزارة الصحة، أعراض نقص السكر خلال فترة الصيام، وجاءت علي النحو التالي، العرق، الدوار، الهبوط، مشيرة إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض، لا بد من التوقف عن الصيام فورا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة لمرضى السكر في رمضان، وقالت الوزارة علي مرضى السكر في رمضان شرب العصائر مثل الكركديه والتمر الهندي وقمر الدين لكن بدون سكر، لافتة إلى تناول الحلويات لكن بكميات صغيرة جدا.

فيروس كورونا في مصر

وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت وزارة الصحة والسكان علي أهمية لقاح كورونا لاصحاب الأمراض المزمنة، وقالت لقاحات كورونا مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم اكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقالت لقاحات كورونا تعمل علي تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت الوزارة، أن معظم الحالات الحرجة بالمستشفيات داخل العزل الصحي كانت لاصحاب الأمراض المزمنة ولم تحصل علي لقاحات كورونا، لذلك لابد من اخذ التطعيم ومساعدة الدولة في استمرار نجاحها في جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105، واستقبال كل الاستفسارات، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.