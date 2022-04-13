الولايات المتحدة: الصين منخرطة بممارسات غير عادلة تضر مصالحنا القومية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه لا داعي للقلق حاليا على سلاسل الإمداد بسبب إغلاقات كورونا في الصين.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات على روسيا أظهرت أهمية الدولار واليورو والشراكة مع الحلفاء، منوهة بأن «الصين منخرطة بممارسات غير عادلة تسبب ضررا لمصالحنا الأمنية القومية».

أمريكا: العقوبات على روسيا أظهرت أهمية الدولار واليورو

وتابعت الخزانة الأمريكية «علينا العمل مع الصين كي نتجنب نظاما ماليا ثنائي القطب».

ودخلت العمليات الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني، حيث اندلعت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.