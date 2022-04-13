الخزانة الأمريكية: موقف الصين من حرب روسيا وأوكرانيا يهدد علاقاتها التجارية

قالت وزراة الخزانة الأمريكية، إن سياسة الصين إزاء روسيا قد تؤثر على اندماجها في الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت الخزانة الأمريكية: «نأمل بشدة في أن تساعد الصين على إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا».

أمريكا: نأمل أن تساعد الصين على إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن موقف الصين من هجوم روسيا على أوكرانيا قد يهدد علاقاتها التجارية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب، على رأسها أمريكا وبريطانيا.

مفاوضات روسيا وأوكرانيا بدون نتيجة

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كان آخرها في تركيا، ولم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.