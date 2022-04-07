تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. استعدادت لهجمات كيميائية محتملة

اتخذت تطورات حرب روسيا وأوكرانيا منعطفات جديدة، لا سيما مع تحذير الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم، من أن الحرب قد تستمر لسنوات، ودعوة وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، دول الناتو للاسراع في إمداد أوكرانيا بالأسلحة قبل فوات الأوان، وما قاله مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج، عن أن المنظمة تستعد لهجمات كيميائية محتملة.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وحث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، حلفاء أوكرانيا في حلف الناتو على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا الآن قبل أن يكون الآوان قد فات، بحسب قوله.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، للصحفيين بعد اجتماعه مع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، إنه حث على إرسال أسلحة إلى كييف الآن وإلا «ستأتي مساعدتكم بعد فوات الأوان»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «إما أن تساعدنا الآن - وأنا أتحدث عن أيام، وليس أسابيع، أو ستأتي مساعدتك بعد فوات الأوان، وسيموت الكثير من الناس، وسيفقد العديد من المدنيين منازلهم، وسيتم تدمير العديد من القرى. بالضبط لأن هذه المساعدة جاءت بعد فوات الأوان».

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. الناتو يدعو بوتين لسحب قواته

وفيما يتعلق أيضا بـتطورات حرب روسيا وأوكرانيا، حذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع اليوم لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، من أن الحرب قد تستمر لسنوات، وقال إن مفتاح الحل المبكر يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ستولتنبرج أنّ أسهل طريقة لإنهاء هذه الحرب هي أن يسحب الرئيس بوتين كل قواته، وإنهاء الحرب، والجلوس والانخراط في جهود دبلوماسية جادة لإيجاد حل.

وتابع: «لكننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين ، وليس لدينا ما يشير إلى أن الرئيس بوتين قد غير هدفه العام، وهو السيطرة على أوكرانيا وتحقيق انتصارات عسكرية كبيرة في ساحة المعركة. ما نراه هو إعادة تجميع القوات الروسية وإعادة تمركزها من شمال أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت نقل تلك القوات إلى الشرق ونتوقع معركة كبيرة في دونباس».

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا: الصحة العالمية تستعد لجميع السيناريوهات

وعن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا أيضا، قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج إن منظمة الصحة العالمية تستعد «لهجمات كيميائية» محتملة في أوكرانيا.

وأضاف في حديثه خلال إحاطة من لفيف، أنّه بالنظر إلى الشكوك التي تحيط بالوضع الحالي، لا توجد تأكيدات على أن الحرب لن تزداد سوءًا، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تدرس جميع السيناريوهات وتتخذ إجراءات طارئة لمختلف المواقف التي يمكن أن تصيب شعب أوكرانيا، من المعالجة المستمرة للخسائر الجماعية إلى الاعتداءات الكيميائية.

ورفض كلوج الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول استعدادات منظمة الصحة العالمية. ولدى سؤاله عن هجوم كيماوي روسي محتمل على أوكرانيا ، أجاب: «منظمة الصحة العالمية تستعد لأي احتمال في حدود ولايتنا».