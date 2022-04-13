رئيس «الأعلى للإعلام» يبحث التعاون مع السفير البريطاني لدى مصر

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الإعلامي بين البلدين، وحضر اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس والمستشار محمود فوزي الأمين العام والمستشار محمد عبدالسميع عضو المجلس.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالسفير البريطاني، والوفد المرافق له، مؤكدًا على أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات طويلة.

وأشاد باستقبال المسؤولين البريطانيين للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته لبريطانيا، وحرص الجانبان على تبادل الرؤى في مختلف القضايا والأحداث السياسية.

وشرح الكاتب الصحفي كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره في ضبط المشهد الإعلامي والصحفي من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التي يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

كما تطرق رئيس المجلس إلى التراخيص التي يمنحها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للوسائل الإعلامية وفقًا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018، فيما يخص الترخيص لمختلف الوسائل الإعلامية، مضيفًا أن المجلس يقدم تسهيلات للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن الترخيص هو عملية قانونية غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد، بحسب بيان عن المجلس.

ومن جانبه أكد السفير جاريث بايلي، على أنه ليس جديدا على مصر فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة، ما بين عامي 1998 وحتى 2003، مضيفًا أنه لمس تغيرات كثيرة عندما عاد لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في الماضي.

الجمهورية الجديدة أمر فاق كل التوقعات

وقال: «لمست اختلاف كبير عن الماضي بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال الطاقة المتجددة»، بالإضافة لشبكة الكباري والطرق والاستثمارات، مؤكدا على أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته، وأن مصر تشهد تطورا كبيرا في كل شيء.

وأوضح أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ، بالتزامن مع استضافه مصر لـCOP27، خاصة وأن قمة المناخ التي عقدت في اسكتلندا مؤخرًا سلطت الضوء على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل أزمة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى في تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

حياة كريمة مبادرة عظيمة.. ومصر ستعود لمكانتها الطبيعية

وقال إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عظيمة تهدف للارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا على أن مصر تشهد تطورا واضحا في البنية التحتية وهناك دافع مستمر وبإصرار لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية.