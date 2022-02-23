كرم جبر: أوقفنا برامج رياضية مخالفة.. والسباب وانتهاك الأعراض ممنوع

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتخذ عدة قرارات بوقف برامج رياضية ارتكبت مخالفات دون الاعلان عن ذلك، مشددا على ضرورة منع السباب والشتائم وتوجيه اتهامات عبر تلك البرامج لأن وصف المتهم من حق القاضي في المحكمة فحسب.

تطوير الإعلام الرياضي

وأوضح جبر في كلمته بمؤتمر الاعلى للاعلام لمناقشة القضايا الرياضية بحضور نقاد رياضيين وإعلاميين أن من يملك وصف المتهم هو القاضي، فيمكن القول إن اللاعب أخطأ، لكن لا يمكن أن يُقال إن هذا لاعب غبي أو مرتشي ويجب أن يطزم الوصف دون اتهامات.

وقال سيف زاهر إن «الاعلام الرياضي في تطور كبير وكل شئ له إيجابيات وسلبيات، كل المصريين في المجال الإعلامي شغالين بره وفي أوروبا والدول العربية ونأمل في إصلاح الأخطاء خلال الفترة المقبلة، لكن يجب تحقيق إيجابيات وأن يتطور بشكل كبير».

دورات في البرامج الرياضية

وقال اسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة الأهلي، إن الاعلام الرياضي يشهد تطورا، وأضاف «لا أرى أن هناك تعصبا في قيام مذيع بقناة فئوية بالدفاع عن ناديه ضد معلومات خاطئة ويشرح المعلومات الصحيحة وأكبر دليل على تطور الاعلام الرياضي ما حدث مع منتخب مصر في الأمم الافريقية، حيث كان هناك مساندة طوال مشوار المنتخب في البطولة».

وتطرق «الشاطر» إلى مطالب منح اللاعبين دورات في الاعلام قبل الظهور في البرامج الرياضية، قائلا: «لو حد من الصحفيين يتحدث عن كرة القدم، هل يجب أن يحصل على دورة في كرم القدم، أنا واحد من الناس تعلمت من الكابتن شوبير».