كرم جبر: إطلاق هاشتاج لتشجيع مصر ضد السنغال

قال الإعلامي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، إن إعلان المجلس الأعلى للإعلام، لجنة مدونة السلوك الرياضي، كان بالتوافق مع مختلف الممثلين عن الصحفيين والإعلاميين الرياضيين، مؤكدا أن البعد عن القذف والسب والأسرة والأولاد والأمور الشخصية يحل الكثير، وكذلك احترام جمهور الآخر وعدم السخرية منهم أمر مهم، مع دعم مصر في مباريات السنغال نهاية مارس الجاري ضمن المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

إطلاق هاشتاج لدعم منتخب مصر

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تم تصميم جروب للإعلاميين ويتم نشر كل التوصيات عليه، ويضم كل مقدمي البرامج الرياضية وإطلاق هاشتاج موحد لدعم منتخب مصر، مؤكدا أنه يتم مواجهة السوشيال ميديا ولكن هذا لن يحدث في يوم وليلة، ويتم مواجهة الكتائب الإلكترونية بالجزاءات وإغلاق بعض الصفحات إذا الأمر وصل إلى الحض على الجريمة، مواصلا: «إذا سمحنا بالتجاوزات كله هيشرب منها، وإذا قبلت إهانة حد هيبقى كأس مر وكله هيشرب منه الفترة الجاية لتصحيح الأخطاء».

دورات تدريبية لمقدمي البرامج الرياضية

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتم تدشين دورات تدريبية لمقدمي البرامج الرياضية لمعرفة التفاصيل القانونية، مؤكدا أن اجتماع اليوم شهد حضور عدد كبير من شباب الإعلاميين الرياضيين، وطالب بتكرار الاجتماعات لخلق أجواء أفضل لبدء إعلام رياضي يسعد الناس لأن الرياضة أمر مهم للناس.