مجدي عبدالغني يمازح كرم جبر: «اوعى تنسى هدفي في كأس العالم»

تحدّث الكابتن مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، عن قضايا الرياضة، خلال كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث مازح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، قائلا: «إوعى الندوة تنسيك جوني في كاس العالم».

السوشيال ميديا جننت الاعلام الرياضي

وأضاف عبدالغني، أنّ المؤتمر فكرة هائلة والإعلام الرياضي مؤثر في قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة صغار السن والسوشيال ميديا، التي قال إنّها «جننت الإعلام الرياضي».

وتابع: «كله عايز يهبد أي هبدة عشان ياخد التريند، وده مش هيحقق الغرض، في كنترول رائع جدا بعيد عن وجهات النظر الشخصية، وهو عبارة عن توجيه القناة لمقدم البرنامج، بإنّنا النهاردة عايزين نبقى مع منتخب مصر عشان محدش يشذ، وكل اللي يتكلم يشيد بمنتخب مصر عشان ندي دفعة قوية للاعبين».

وتدخل كرم جبر قائلا: «يجب البعد التام عن التجريح الشخصي لنجوم الرياضة، التي تستهدف التقليل منهم ماديا أو معنويا»، وهنا تدخل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائلا: «علينا أن نضع يدنا على الجرح، وجزء كبير منه في الضيوف والمداخلات التي تخترق كل الأعراف، دون عقاب».

مدونة السلوك الرياضي

كما تحدّث الإعلامي الرياضي خالد الغندور، قائلا إنّ الكلام في الكرة يجب أن يكون في السياق العام المحترم الذي لا يوجد به تجريح، فيحق للجميع الدفاع عن أنديتهم في الحق وليس الباطل، وبشيء من الهدوء، مطالبا بالالتزام بما جاء في مدونة السلوك الرياضي التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.