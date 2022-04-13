أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل أعلى مستوى في شهر.. لهذا السبب

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في شهر واحد خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ عزز الصراع بين روسيا وأوكرانيا الطلب على سبائك الملاذ الآمن بينما اتجه المستثمرون أيضًا لشراء الذهب كوسيلة حماية ضد ارتفاع التضخم.

الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% عند 1977.24 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 14 مارس عند 1979.95 دولارًا، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1979.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets UK، إن عروض الملاذ الآمن بسبب أزمة أوكرانيا ومخاوف التضخم تدعم الذهب ويمكن أن تستمر في ذلك، مضيفًا أن الأسعار قد تعيد النظر عند 2000 دولار للأوقية في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لـ"CNBC".

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة، ارتفاع التضخم في مارس، مما عزز رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تشديد السياسة النقدية في حقبة الوباء.

انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات

وكانت البيانات متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ورفع الذهب ذو العائد الصفري بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

رفع الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن روسيا ستواصل عمليتها في أوكرانيا بإيقاع هادئ، وأن مفاوضات السلام المتقطعة عادت مرة أخرى إلى وضع مسدود بالنسبة لنا، وفقاً لـCNBC.

وأشار مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets UK، إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية من المرجح أن تستمر لفترة طويلة، وستجعل الأمر أكثر صعوبة لاستئناف أي خدمة عادية عندما يتعلق الأمر بأسعار البلاديوم والبلاتين.