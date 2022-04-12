أعلن بنك مصر أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قبل أيام، خاصة أن الكثير من المواطنين يبحثون عن الفوائد التي جرى إقرارها حديثًا لاعتبارها أحد الطرق الآمنه لحفظ الأموال، ومن أنسب الوسائل لاستثمار النقود بشكل جيد والحصول على أرباح جيدة منها.

أسعار الفائدة على الشهادات في بنك مصر بعد تحديثها

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفائدة على الشهادات في بنك مصر بعد قرار «المركزي» لعام 2022 بالعملة المحلية والفوائد الخاصة بكل منها سواء ثابتة أو متغيرة.

طلعت حرب الأعلى سعرًا للفائدة بقيمة 18%

شهادة طلعت حرب هي أعلى أسعار الفائدة على الشهادات في بنك مصر، وهي شهادة ادخارية بعائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، بنسبة 18%، إذ تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد بشكل شهري، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات تلك الشهادة من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

شهادات القمة

وهي إحدى شهادات الاستثمار التي يقدمها بنك مصر، ومتاحة بالعملة المحلية «الجنيه المصري»، وتقدر مدتها بـ3 سنوات، ويمكن الحصول عليها بداية من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويجري صرف العائد شهريًا بقيمة ثابتة، ويمكن أن تصل الفائدة إلى 11%، ويتاح للشخص أخذ قرض بضمان قيمتها.

الشهادة الثلاثية

تقدر مدة الشهادة بـ 3 سنوات، ويمكن للعملاء شراءها بداية من مبلغ 1000 جنيه فأكثر، وعائدها متغير يصل لـ 0.9 % ويمكن للمستثمرين صرفه كل 3 شهور.

شهادة العائد التراكمي

وهي شهادة يمكن استرداد قيمتها بعد مرور 5 سنوات، وتصل مدتها إلى 10 سنوات، ومن أهم مميزاتها أنها تتمتع بـ«عائد مركب» يبدأ من 8% لـ شهادة الـ5 سنوات و8.25% لشهادة الـ10 سنوات، ويتم صرف العائد في نهاية المدة.

شهادة أمان المصريين

وتعطي للأشخاص عائد يصل إلى 13%، ومن الممكن شراء الشهادة بداية من مبلغ 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، وتقدر مدتها بـ3 سنوات، ولها عائد ثابت ولا يمكن صرفه إلا بعد انتهاء المدة المحددة لها.