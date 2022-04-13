«جولدن إيرا»: الذهب سيواصل الارتفاع بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا

كشفت مؤسسة «جولدن إيرا» للأبحاث الاقتصادية أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام بما في ذلك زيادتان بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين سيستمر ارتفاع التضخم في إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة حتى عام 2022 .

وتتوقع «جولدن إيرا»، أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية مما تم اقتراحه في محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس حيث تُظهر التوقعات أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة فوق 3 ٪بحلول نهاية العام.

استمرار ضغوط التضخم في الارتفاع

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه تستمر ضغوط التضخم في الارتفاع بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التضخم CPI لشهر مارس2022 وأظهر التقرير أن التضخم قد ارتفع إلى 5.8 ٪مقارنة بمستوى التضخم في مارس 2021 وبالمقارنة مع مستويات شهر بعد شهر، ارتفع التضخم 6.0 ٪حيث جاء مستوى التضخم لشهر فبراير عند 9.7% ومع ذلك لم تكن هذه الأخبار مفاجئة حيث تم إصدارها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في 30 مارس الماضي.

أسعار الذهب لا تزال تجد الدعم من الحرب الروسية

ولفتت «جولدن إيرا»، إلى أن أسعار الذهب لا تزال تجد الدعم من الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وأن العقوبات الغربية على روسيا قد تؤثر على احتياطيات البنك المركزي العالمي مع تنوع الدول بعيًدا عن الدولار الأمريكي.

ووفقًا لمجموعة BGM يمثل الذهب أقل من 1 ٪ من الأصول المالية العالمية ونسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي الاحتياطيات للعديد من الاقتصادات الكبيرة فأي زيادة طفيفة نسبيًا في النسبة المئوية للأصول المالية العالمية المخصصة للذهب على سبيل المثال أقل بقليل من 1 ٪إلى 2 ٪ يمكن أن تؤدي إلى تضاعف الطلب ومعها سعر الذهب.