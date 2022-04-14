موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 رمضان في محافظة سوهاج

يبحث عدد كبير من قاطني محافظة سوهاج، عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 بمحافظة سوهاج، نظرا لطبيعة الشهر الكريم، التي تستدعي الصيام والقيام.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم بمحافظة سوهاج

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس الموافق 13 من شهر رمضان في محافظة سوهاج.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم بمحافظة سوهاج

كما نستعرض خدمة موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 في محافظة سوهاج، إذ يبدأ السحور قبل موعد أذان الفجر ليوم الخميس، الموافق 13رمضان، في تمام الساعة 4:5 دقائق صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، بينما يأتي موعد الإفطار وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في سوهاج

وعن مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 13 رمضان في محافظة سوهاج، فجاءت كالتالي:

أذان الفجْر 4:05 صباحًا

- موعد الشروق 5:32 صباحًا

- أذان الظهر 11:54 صباحًا

- أذان العصر 3:25 مساءً

- أذان المغرب 6:16 مساءً

- أذان العشاء 7:33 مساءً

بينما يقام أذان الظهر في القاهرة في تمام الساعة 11:56 صباحًا، بينما يُرفع أذان العصر 3:30 مساءً، ويكون موعد أذان المغرب 6:21 مساءً، ويأتي موعد أذان العشاء 7:41 مساءً.