محافظ سوهاج يكرم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات تكريم المتميزين في تنفيذ برنامج «تعديل اتجاهات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة نحو ثقافة العمل»، وربطهم بفرص العمل وزيادة قدراتهم التي تمكنهم من التشغيل الذاتي، وذلك بالتعاون بين مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة، وبرنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، ومنال ماهر الجميل مدير عام مؤسسة «آل قرة»، والدكتور حجازي مهدي مدير المتابعة والتقييم ببرنامج فرصة بمحافظة سوهاج ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج.

مؤسسة آل قرة تشكر محافظة سوهاج على دعمها

ومن جانبها وجهت مدير عام مؤسسة آل قرة الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم والمستمر لجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المشروع تضمن عقد جلسات توعية لعدد 11 ألف من المستفيدين نحو ثقافة العمل وتحديد الميول والقدرات المهنية لهم، لافتة إلى أنه وفقا لتقارير التقييم الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن محافظة سوهاج تمكنت من أداء متميز، وبجودة عالية مقارنة بباقي المحافظات.

تكريم 13 من المتميزين بالمشروع

وقد تم تكريم عدد 13 من المتميزين في تنفيذ البرنامج، ومنحهم شهادات وميداليات التكريم، تقديرا لمجهوداتهم فى محافظة سوهاج

يذكر أن محافظة سوهاج، من محافظات المرحلة الأولى بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومبادرةحياة كريمة، الذي ينفذ بمراكز طما، طهطا، ساقلتة، المراغة.