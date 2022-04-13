توقيع الكشف الطبي على 37 ألف مواطن ضمن 4 مبادرات رئاسية في سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 37 ألف و400 مواطن، ضمن 4 مبادرات رئاسية.

وقالت «حامد»، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها، للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري

كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الـ4 مبادرات شملت مبادرة «صحة المرأة»، ومن خلالها تم فحص أكثر من 16 ألفا و400 سيدة خلال شهر مارس 2022، وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وثاني المبادرات الرئاسية هي «السمعيات»، ومن خلالها فُحص أكثر من 8 آلاف طفل خلال شهر مارس لعام 2022، حيث تهدف المبادرة إلى توقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

مبادرة صحة الجنين

أما ثالث المبادرات الرئاسية فهي «صحة الأم والجنين»، والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، حيث تم فحص أكثر من 3 آلاف و600 سيدة في شهر مارس 2022، وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

والمبادرة الرابعة هي «الاعتلال الكلوي»، وفُحص خلالها أكثر من 9 آلاف و300 مواطن خلال شهر مارس 2022، وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأكدت وكيل وزارة الصحة سوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.