أنشطة تطوعية وحرفية ودورات رمضانية بمركز شباب الرياض في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مشروع التوعية المجتمعية عن «الانتماء والتنمر»، ضمن خطة نادي التطوع بمركز شباب الضبعة، تناولت اللقاء موضوعات التعريف بمفهوم الانتحار والتنمر وحكم الدين فيهما.

فتح باب النقاش مع الشباب

وتم فتح باب النقاش مع الشباب لمعرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك وإشراكهم في وضع حلول لهذه الظاهرة، حيث أن أغلب حالات الانتحار والتنمر المنتشرة تحدث للمراحل العمرية الصغيرة والمتوسطة.

كما تم تنفيذ المشروع «بيئي تطوعي» وورشة عمل نجارة الاركت، وتم التنفيذ بمركز شباب الضبعة بمشاركة مراكز شباب «العمدان - بقلوله - فرج الكبري»، تهدف تلك المشروعات اكتساب وتعلم مهارات كنجارة الأركت لمساعدتهم على العمل التنموي، والذي يعود عليهم بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.

مباراة نهائية للدورة الرمضانية بين فريقين في كفر الشيخ

وشهد ملعب مركز شباب البرية المباراة النهائية الدورة الرمضانية بين فريقي مركز شباب أبو ريا × ومركز شباب مصطفى، والتي انتهت بفوز فريق مركز شباب أبو ريا، تهدف تلك الدورات الرمضانية لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة وبث روح المنافسة الرياضية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة للنشء والشباب وإقامة كل الفعاليات والأنشطة لأعضاء مراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ عمرو الحناوي مدير إدارة شباب الرياض، وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.