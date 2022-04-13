أحمد بدير: مسلسل راجعين يا هوى أعادنا لزمن الفن الجميل

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل راجعين يا هوى، مع الفنان خالد النبوي ومجموعة من النجوم.

وقال أحمد بدير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطبخ الستات» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين، على قناة CBC، اليوم الأربعاء: «المسلسل من أعمال الراحل أسامة أنور عكاشة، وأعادنا لأيام زمان، ومسلسلات الزمن الجميل مثل ليالي الحلمية وزيزينا، والأسر والعائلات، والإنسان المصري البسيط، والهواء النقي الجميل غير الملوث بالسوشيال ميديا».

أحمد بدير: حاسس إني عم خالد النبوي الحقيقي

وتابع الفنان أحمد بدير، بأنه سعيد بمشاركته مع الفنان خالد النبوي في المسلسل، قائلًا: «بحب خالد النبوي، واشتغلت معاه مرة واحدة في المهاجر، لكن بستمتع بالعمل معاه، وحاسس إن أنا عمه الحقيقي، وهناك كيمياء بيننا وهو إنسان حساس وجميل»، لافتًا إلى أن الطمع هو السبب الرئيسي في مشكلات الميراث بين الأخوة.

الفول والطعمية أحب أكلات أحمد بدير

وأشار الفنان إلى أن أحب الأكلات لقلبه هي الفول والطعمية، كما أنه يحب تناول الكركدية الأسواني، مقدمًا التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى، من بطولة خالد النبوي ونور ووفاء عامر ونور خالد النبوي وأنوشكا وهنا شيحة وسلمى أبو ضيف، تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة.