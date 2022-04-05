شائعتان في 24 ساعة.. وفاة أحمد بدير وعبلة كامل على «مائدة الرحمن»

شهد الوسط الفني شائعتين خلال 24 ساعة، الأولى طالت الفنان القدير أحمد بدير، حيث انتشرت أخبار وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تبيّن صحتها، أما الثانية فكانت تخص الفنانة القديرة عبلة كامل، بعد انتشار صورة لها على مائدة إفطار، وظنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّها لا تفطر في منزلها وتذهب إلى «مائدة الرحمن».

وفاة أحمد بدير شائعة

نشر عدد من الحسابات المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة الفنان أحمد بدير «76 عاما»، بعد تألقه في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3، وهو ما نفاه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، حيث أكد أنّ «بدير» بصحة جيدة، كما أعرب عن انزعاجه من الشائعات التي تهدف إلى إثارة الجدل.

إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن

شائعة أخرى طالت الفنانة عبلة كامل، بعد انتشار صورة لها وهي تتناول إفطارها على ما يشبه «مائدة الرحمن»، حيث انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق كثيرون عليها بأنّ الفنانة القديرة تتناول إفطارها على مائدة الرحمن.

ونفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، ما تردد بشأن حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، حيث أكد في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأكد كمال أنّ الصورة التي يتم تداولها لإفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، من كواليس مسلسل «سلسال الدم»، والذي جرى تصوير جزأه الأخير عام 2018، حيث كانت تتناول الطعام مع فريق عمل المسلسل، وأعرب الفنان أحمد كمال عن انزعاجه من تداول تلك الشائعات بصورة مستمرة دون التأكد من صحتها.