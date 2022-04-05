حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير تتصدر التريند مجددا.. وأشرف زكي يرد

يبحث الجمهور عن حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير، وذلك بعد ما نشرت عدد من الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الشائعة، على مدار الساعات الماضية، بعد ردود الأفعال والإشادات النقدية التي حصدها عن تجسيد شخصية المشير محمد حسين طنطاوي ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار للمخرج بيتر ميمي.

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد حول حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير، مؤكدا أن الأمر عار تماما من الصحة، إذ يتواجد الفنان في منزله برفقة أسرته وهو في صحة جيدة، وفقا لتصريحات لـ«الوطن»، وأبدى انزعاجه من تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة الجدل.

وكان الظهور الأول للفنان أحمد بدير بعد شائعة وفاته من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها سيدة الأعمال السعودية فاتن ابراش، عبر حسابها على «فيس بوك»، مؤكدة أن هناك عدد من المشاريع التي ستجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير: شائعات مغرضة

وبعد التأكد من عدم حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير، أشار عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن عدد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية هم من وراء نشر شائعة وفاة أحمد بدير، وذلك بسبب دوره في مسلسل الاختيار 3، والذي كشف من خلاله جرائم الجماعة الإرهابية وخططتها في السيطرة على مؤسسات الدولة المصرية وأخونتها، وذلك في الفترة من 2012 إلى 2013 حتى إصدار بيان «3 يوليو»، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشعل منصب وزير الدفاع آنذاك، استجابة لمطالب الشعب بحمايتهم من تلك الجماعة.

ولم تكن شائعة وفاة أحمد بدير هى الأولى، إذ تطارد الفنان المصري شائعات الوفاة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها في ديسمبر الماضي، وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بصحة جيدة، وعبر عن انزعاجه الشديد من تداول تلك الشائعات ومروجيها، قائلا: «عايز أقول للناس اللي بتروج الإشاعات، أنا زهقت.. وربنا يشفيهم».