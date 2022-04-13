توفيق عبد الحميد يكشف زواجه الثاني في الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن

جاءت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج «يارا»، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها أيمن القيسوني «يوسف» مع صديقتها نانسي صلاح، بدأت في إجراءات طلب الخلع بمساعدة والدها توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» بعد أن تكلم مع والدتها صفاء الطوخي وأقنعها بعدم التدخل في حياة ابنتها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 12

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، طلب هشام عاشور ابن خالة «يارا» منها مقابلته عند خالتها، ليخبروها بأن شقيقها محمود حجازي هو من سرق أموال مستشفى والدها، بعد أن سجلت نانسي صلاح زوجته إعترافا له، وصورت الأموال، إلا أن ريهام حجاج «يارا» لم تصدق اتهام أخيها.

الحلقة 12 مسلسل يوتيرن

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 12، بجلوس عائلة أيمن القيسوني «يوسف» معه، لمحاولة إقناعه أن نانسي صلاح تحاول تخريب زواجه من ريهام حجاج «يارا»، وأن التسجيلات مفبركة ونصحوه بالصلح مع زوجته حتى لا تكبر الأمور.

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 12، صارح توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» زوجته صفاء الطوخي بزواجه الثاني من نورهان، وذلك بعد أن علم بحملها ونقلها إلى المستشفى التي يعمل بها.