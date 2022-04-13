مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 12 والقنوات الناقلة، يبحث عنه العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني 2022، خاصة بعد تطورات الأحداث خلال الحلقات السابقة للعمل الدرامي.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

ومن المنتظر عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 12، اليوم الأربعاء، على شاشة CBC، والقناة الثانية بالتليفزيون المصري، في تمام الساعة 6:15 مساءً تزامنًا مع آذان المغرب.

كما يتمّ عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 12، شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، بالإضافة إلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

وشهد مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 11، أحداثًا عديدة، إذ كان من بينها محاولة للصلح من قبل والد أيمن القيسوني «يوسف»، حتى تعود له «يارا» مرة أخرى إلى حياتها الزوجية في منزل زوجها، ولكن فوجئ بأن طلبه تمت مقابلته بالرفض وأن والدها ما أرسل إليه إلا لكي يطلب منه أن يطلق ابنه «يوسف» ابنته «يارا» في هدوء وتحضر وبعيداً عن المحاكم.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11

ومن ناحية أخرى، اكتشفت ريهام حجاج «يارا» خيانة زوجها أيمن قيسوني «يوسف» مع طليقة شقيقها «نانسي صلاح»، بعدما شاهدتهما سويا، وعند مواجهتهما حدثت مشاداة كلامية رفض فيها «يوسف» أن يطلق زوجته «يارا».

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن، حول شخصية البطلة ريهام حجاج «يارا» التي تتزوج وتترك مجال عملها في الملاحة البحرية لأجل زوجها الغيور، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها أيمن القيسوني «يوسف» ووالدها وصديق طفولتها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة مع زوجها.