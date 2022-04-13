فريق جامعة MSA يتأهل للتصفيات قبل النهائية في مسابقة حافز الإبتكار 2022

نجح فريق طلاب «Tag Smart» من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – MSA بمدينة السادس من أكتوبر، في التأهل للمرحلة قبل النهائية من مسابقة حافز الابتكار 2022 Innovation Catalyst 2022، التي أقيمت خلال الأيام الماضية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، حيث تهدف المسابقة التي أقيمت بمشاركة عدد من الجامعات إلى دعم كافة الأفكار والمشروعات الابتكارية الطلابية، بجانب مساعدتهم في تنفيذها للوصول بها للسوق المحلية والدولية.

إدارة المخلفات الورقية بطريقة ذكية

واعتمدت فكرة الفريق المرشح بعد نجاحه في تخطي العديد من الجولات، على إدارة المخلفات الورقية بطريقة ذكية وذلك من خلال تطوير وتطبيق للمحمول بجانب حاوية ذكية للمخلفات، حيث تعمل على إعادة تدوير كافة المخلفات الورقية وتحويلها إلى ورق جديد قابل للاستخدام، ما يعزز فكرة الاستدامة ويحد من التلوث، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية بشأن التغير المناخي ودورها في استضافة قمة المناخ.

واستطاع الفريق اجتياز مرحلة تقييم المشاريع المكونة من 40 فريق وانتقل للتصفيات للمرة الثانية بعد عرض المشاريع مرة أخرى وتمكن الفريق من الوصول والتأهل للمرحلة الأولى والمكونة من 20 فريقا ويتمتع الفريق المؤهل بدعم كبير من خلال حضور العديد من التدريبات وورش للعمل على فكرتهم وتطويرها لتسويقها محلياً ودولياً.

طلاب جامعة أكتوبر

وتكون الفريق من ليديا مجدي - الفرقة الرابعة (قسم الجرافيك وفنون الميديا) كلية الفنون والتصميم، وأسما أحمد - الفرقة الرابعة (قسم الجرافيك وفنون الميديا) كلية الفنون والتصميم، وداليا ياسر - الفرقة الرابعة (قسم الجرافيك وفنون الميديا) كلية الفنون والتصميم، ومحمد ياسر - الفرقة الثانية من (قسم ميكاترونكس) كلية الهندسة، وعبد الله أيمن - الفرقة الرابعة كلية علوم الحاسب، تحت إشراف الدكتورة سارة أحمد – المدرس بقسم الجرافيك وفنون الميديا بكلية الفنون والتصميم.