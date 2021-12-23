رئيس جامعة 6 أكتوبر لـ«الوطن»: نظام تقييم جديد للطلاب في الكليات

كشف الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، عن نية جامعته إضافة تخصصات وأقسام جديدة في الكليات القائمة، تعتمد على التقنية الحديثة بالأساس، مثل «الذكاء الصناعي» و«الشبكات» و«تكنولوجيا الغذاء» في كلية العلوم الصحية التطبيقية.

«سامي»: رصد 150 مليون جنيه لتطوير جامعة 6 أكتوبر

وأضاف «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة رصدت بالفعل مبلغ 150 مليون جنيه، في اطار الموازنة الاستثمارية، التي تستهدف عمل العديد من التوسعات الداخلية والتحديثات، مشيرا إلى أولوية استكمال الكليات القائمة وتزويدها بالأجهزة والمعامل الحديثة.

وأكد رئيس الجامعة: «نستهدف التصنيفات الدولية أن يصبح للجامعة ترتيبا عالميا متقدما، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال استكمال أعضاء هيئة التدريس للوصول المستويات الدولية؛ خاصةً في التخصصات الدقيقة، كذلك يتوقف الأمر على الكلية والتخصصات العلمية بها».

نظام تقييم طلابي متطور.. والأولوية صارت للبحث العلمي

وأشار الدكتور جمال سامي، إلى أن إدارة الجامعة في الوقت الحالي، تهتم بتطوير نظام تقييم الطالب، لتشمل التقييمات البحث العلمي وعملية التعليم معا، مؤكدا أن الأول صار الأولوية.

وكشف «جمال»، عن إلحاق برامج الدراسات العليا بالجامعة، منذ بداية العام الدراسي الجاري، لافتا إلى أهمية تلك المرحلة وما تضيفه للتعليم الجامعي وما بعده، مؤكدا سعي الجامعة وحرصها على التطوير من العملية التعليمية من الداخل، فهو أمر «لطالما تطلعت إليه».

الحصول على الجائزة الأولى عالميا في «اناكتس» بمشروع «ورد النيل»

وأضاف رئيس الجانعة: «انطلاقا من اهتمام جامعة 6 أكتوبر بالتصنيفات الدولية، حصلنا بالفعل على الجائزة الأولى عالميا لأحد أشهر الأنشطة الطلابية، اناكتس ENACTUS، من خلال مشروع طلابي عن (ورد النيل)، كما فاز أيضا على مستوى الجامعات المصرية بالمركز السادس، والمركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة».

وفي ختام تصريحاته لـ«الوطن»، أكد رئيس جامعة 6 أكتوبر، أنَّ حركة تطوير وتحديث الجامعة بمقراتها الحالية وكلياتها القائمة، عملية متواصلة، منوها إلى حرص جامعته في إطار مسؤوليتها المجتمعية والمؤسسية، على تقديم منح طلابية للمحافظات الحدودية، ولأبناء شهداء الجيش والشرطة وكذلك القطاع الطبي.

«اناكتس».. أكبر منصة للتعلم التجريبي في العالم

ويعد النشاط الطلابي «اناكتس»، أكبر منصة للتعلم التجريبي في العالم، ويستهدف تحسين الأوضاع وتطوير الجيل المقبل، عبر الاهتمام بقضايا بيئية واجتماعية عالمية، وكذلك ريادة الأعمال والابتكار.

جدير بالذكر أن دخول جامعة 6 أكتوبر تصنيفا دوليا هذا العام، يأتي بجانب حصولها للعام الثاني على التوالي، على المركز الأول بين الجامعات الخاصة المصرية، في تصنيف Green Metric الدولي، الصديقة للبيئة.

وخلال عام 2020، حصلت الجامعة على العديد من التصنيفات الدولية؛ أبرزها ترتيب 601 في تصنيف التايمز للجامعات العالمية الأكثر تأثيرًا بالتنمية المستدامة، والمركز 101- 200 عالميا والأول محليا، بجانب جامعتي الإسكندرية والمنصورة، فيما يتعلق بالهدف الثالث للأمم المتحدة.