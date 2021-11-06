طلاب جامعة المنيا في زيارة تثقيفية لـ«بانوراما حرب أكتوبر»

أجرى وفد طلابي من جامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، زيارة ميدانية لـ«بانوراما حرب أكتوبر» في القاهرة، وتفقد أعضاء الوفد العرض المتحفي للبانوراما، الذي يحكي ويوثق قصة صمود وانتصارات الشعب المصري في معركة من أهم معارك الجيش المصري.

جاءت هذه الزيارة ضمن النشاطات الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة الاتحادات الطلابية والأسر، خلال فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية، تحت شعار «وعيك.. أمنك»، تخليداً للذكرى الـ48 لأنتصارات أكتوبر المجيدة، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة.

طلاب جامعة المنيا يهدون مدير البانوراما «تورتة النصر»

كان في استقبال وفد جامعة المنيا اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصور، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، واللواء عبد الله شاهين، مدير بانوراما أكتوبر، حيث تم إهدائهم تورتة النصر، التي تم إعدادها وتصميمها بكلية السياحة والفنادق.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد النبي إن الجامعة تضع في أولوياتها تنمية وعي شبابها بأحداث الماضي وتاريخ مصرالحافل بالإنجازات، وذلك من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والمسابقات والعديد من الفعاليات الرياضية والزيارات الميدانية، للتعريف بلإنجازات مصر في حرب أكتوبر 1973.

برنامج زيارة طلاب جامعة المنيا لبانوراما حرب أكتوبر

أما الدكتور عصام فرحات فقد أكد أن برنامج الزيارة شمل تفقد لمعالم الأعمال المتحفية بالمبني الرئيسي للبانوراما، والقاعة الدائرية، وساحة العرض المكشوفة، والبهو الداخلي وقاعات الصمود والتحدي، والعبور، وقاعة المحاكي، وقاعة جيش وشعب، ومبني تحيا مصر.

أشرف على تنظيم الزيارة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والاخصائيين بالإدارة والكليات.