وفاء عامر تتعرض لوعكة صحية في كواليس راجعين يا هوى وتطمئن جمهورها

طمأنت الفنانة وفاء عامر، جمهورها على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تصويرها مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي.

وفاء عامر لم تنته من أعمال التصوير حتى الآن

وأكدت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «مطبخ الستات» الذي تقدمه اليوم الأربعاء الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة «CBC»، أن سر تألقها في المسلسل، هو انسجامها مع الفنانين خالد النبوي وأنوشكا وطاقم عمل المسلسل، مؤكدة أنها لم تنته من أعمال التصوير حتى الآن.

وفاء عامر عن ابن خالد النبوي: قريب للقلب

حول ظهور نجل الفنان خالد النبوي، نور خالد النبوي معها في المسلسل، قالت وفاء عامر: «نور جميل ابن الأسرة المصرية قريب للقلب».

في سياق آخر، قالت وفاء عامر: «بحب أعمل الأكل وشاطرة في المطبخ، محدش يقدر ينافسني في أي حاجة في الطبخ، أنا أسكندرانية بعمل كل حاجة في الأكل».

«مطبخ الستات» يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة CBC حصريًا.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلي مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتأخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

ويضم مسلسل «راجعين يا هوى» مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، وأحمد بدير، وأنوشكا، ونور، ووفاء عامر، وهنا شيحة، ومحسن محيي الدين، ومادلين طبر، وإسلام إبراهيم، وغيرهم من النجوم، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.