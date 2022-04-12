وفاء عامر تشيد بأبطال الاختيار 3: قدموا مباراة فنية كبيرة

أشادت وفاء عامر بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3، وخاصة أداء أحمد عز، مؤكدة أنه رائع كالعادة، والمسلسل به مباراة تمثيل كبيرة بين جميع أبطاله؛ سواء السقا أو ياسر جلال الذي استطاع إقناع الجميع بدوره الذي أتقنه جيدا.

وعن كريم عبد العزيز، قالت وفاء عامر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه مُبدع منذ الجزء الثاني، ويقدم أداء «سهل ممتنع»، وقادر على حصد الإشادات في كل مشهد يظهر به في الجزء الثالث.

وأكدت أنها تحب أن تشكر جميع القائمين على العمل؛ سواء أمام أو خلف الكاميرات؛ بداية من هاني سرحان وبيتر ميمي وصولا لجميع طاقم العمل من ديكور وموسيقى وحتى المجاميع التي تشارك بالعمل.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3

وشهدت الحلقة التاسعة التي عرضت على شاشة ON، العديد من المشاهد؛ منها مشهد جمع الثلاثي أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا، عندما كانوا يواسون الأخير بعد رحيل زوجته التي لعبت دورها هيدي كرم.

ومن اللقطات التي تصدرت السوشيال ميديا، عرض محمد مرسي على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، ورفض الرئيس السيسي ذلك الأمر.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ومسلسل الاختيار 3، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ من بينهم أحمد بدير، أشرف زكي، محمد رياض، صبحي خليل، إيمان العاصي، منى عبد الغني، ناجي سعد، أمير المصري، خالد كمال، مايان السيد، حسني شتا، مفيد عاشور، عصام السقا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.