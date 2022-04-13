مسلسل ملف سري الحلقة 12.. يحيى عز الدين يكتشف تجسس شقيقه عليه

كشفت الطفلة مليكة لخالها المستشار يحيى عز الدين، الذي يقدم دوره الفنان هاني سلامة في مسلسل ملف سري الحلقة 12، عن أن أمنية شقيقة خطيبته المقتولة نور، التي تجسد شخصيتها دنيا عبد العزيز كانت تفتش في أوراقه خلال غيابه.

مسلسل ملف سري الحلقة 12.. شاكر المالكي يهدد عائلة هارون

وشهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 12، استدعاء النيابة لمريم المالكي التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد؛ لاستجوابها في قضية المستشار يحيى عز الدين.

كما كشفت أحداث مسلسل ملف سري عن قيام المحامي شاكر عز الدين، الذي يقدم دوره الفنان نضال الشافعي بتهديد مريم المالكي ووالدها هارون، بأنه في حال اتهام الأولى لشقيقه المستشار يحيى عز الدين خلال شهادتها في النيابة، بمقتل نور وشريف المالكي، يتحملان نتيجة ذلك.

تفجير مصانع يوسف المالكي

وتختتم الحلقة باكتشاف المستشار يحيى عز الدين بأن شقيقه شاكر يتجسس عليه وحصل على ميداليته التي سقطت منه خلال تفجير مصانع يوسف المالكي، وطلب منه أن يفهمه كيفية حصوله على الميدالية.