مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 12 والقنوات الناقلة، يبحث عنه العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني 2022، خاصة بعد تطورات الأحداث خلال الحلقات السابقة للعمل الدرامي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة cbc

ومن المنتظرعرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 12 والقنوات الناقلة، اليوم على شاشة CBC، في تمام الساعة 8.45 مساءً، إما عن الإعادة تأتي في تمام الساعة 6 صباحًا في اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة الحياة

كما يتمّ عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 12، شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة dmc

وكذلك يعرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 12 على شاشة قناة «dmc» ملف سري في تمام الساعة 1.50 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل «ملف سري»

ويشارك في بطولة مسلسل ملف سري، وهاني سلامة، وصبا الرافعي، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، وكارولين عزمي، ورحمة حسن، وماجد المصري، مادلين طبر، ومحسن محيي الدين، ودنيا عبدالعزيز، من تأليف محمود حجاج، من إخراج حسن البلاسي.