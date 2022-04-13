مسلسل ملف سري الحلقة 11.. إيهاب فهمي يتصدر التريند بعد إصابته

تصدر اسم إيهاب فهمي «التريند»، وخاصة بعد ظهوره في مسلسل ملف سري الحلقة 11، إذ نشرت زوجته صورة له عبر حسابها بموقع «فيسبوك» بعد أداء إيهاب فهمي لأحد مشاهد الأكشن في مسلسل ملف سري الحلقة الـ11، وعلقت عليها: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب مشوفش فيك أي حاجة وحشه حبيبي، ويخليك ليا، قلنا بلاش أكشن، بس الحمد لله حدث أثناء التصوير ملف سري شكرا رجالة فنون مصر».

إصابة إيهاب فهمي في مسلسل ملف سري

وشهد مسلسل ملف سري الحلقة الـ11، التي عُرضت مساء أمس على القنوات الفضائية، الكثير من الأحداث ومن أبرزها مساعي عائلة المالكي التي تعمل في تجارة غسيل الأموال لإقصاء المستشار يحيى عز الدين، الذي يقوم بدوره هاني سلامة، من القضية وذلك خوفا من فضحهم، بينما أعلنت دينا عن نيتها بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هارون المالكي لاتهامه بقتل شريف المالكي، وخطف يوسف المالكي وفي نفس الوقت يحلم هاني سلامة بكابوس أن ابنة شقيقته تقتل في حادث مما يجعله يفزع من النوم.

مسلسل ملف سري تدور أحداثه في عام 2013 حول محاربة الفساد من كبار العائلات في مصر ممثلة في عائلة المالكي التي تخفي نشاطها في غسيل العملة وتحاول محاربة المستشار يحيى عز الدين كي يتراجع عن كشفهم وأذيتهم ويقومون بقتل خطيبته.

أبطال مسلسل ملف سري

والمسلسل يشارك به عدد كبير من الفنانين ومن بينهم هاني سلامة، عائشة بن أحمد، وماجد المصري، وإدوارد، ومحمد محمود العزيز، ومحسن محيي الدين، ودينا، ونضال الشافعي، ومادلين طبر، ودنيا عبدالعزيز، وصبا الرافعي، وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، وإيهاب فهمي، ومهند حسني، وعلاء مرسي، ورحمة حسن، ولبنى ونس، ومحمود حجازي، وأحمد الرافعي، وإيمان سلامة، ونور محمود، وناجي سعد، وناصر شاهين، ومحمد التاجي، وجميل عزيز، وحامد الشراب، وصفاء جلال، وأمير شاهين، ومحمد أبو النجا، وغادة طلعت.