مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12.. الأحداث تتطور والجمهور يتفاجأ بمشهد لـ«آدم»

تطورت الأحداث بشكل كبير في الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، وذلك بين أبطال العمل بالكامل، إذ بدأ مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12 بمشهد فاجأ الجمهور وظهر «آدم» والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود وهو على علاقة بحبيبة صديقه التي تدعى شيرين، وذلك بعد أن انفصلت عنه.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12

وبالفعل اعترفت شيرين لأدم بأنها لا تستطيع الابتعاد عنه، وبدأت بينهما العلاقة، وفي صباح اليوم ذهبت إلى مكتب المحاماة الخاص به، وقابلت ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، وأعطتها بدلة أدم، وأخبرتها أن توصلها إليه لأنه تركها عندها ليلة أمس.

أزمة في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 12

وهذا الأمر تسبب في أزمة بين ليلي وأدم، وخاصة بعد أن اعترفت له مؤخرا بأنها تبادله مشاعر خاصة، ولكنه لم يوضح لها ما حدث بينه وبين ليلى.

وفاء سالم ضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي

وعلى الجانب الآخر، بدأ زين الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين تولي قضيته الجديدة التي ظهرت فيها كضيفة شرف الفنان وفاء سالم.