بعد ظهورها في مسلسل سوتس بالعربي.. ولاء التيتي تكشف تفاصيل دورها

تشارك الفنانة الشابة ولاء التيتي في مسلسل سوتس بالعربي، الذي يعرض في السباق الرمضاني، إذ تدور أحداثه في إطار من الدراما، حول «آدم» ويجسد دوره الفنان أحمد داود والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامٍ في شركة محاماة كبيرة ويتعرف على المحامي «زين» ويلعب دوره الفنان آسر ياسين، ويتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

ولاء التيتي: سعيدة بالمشاركة في مسلسل سوتس بالعربي

وأعربت ولاء التيتي عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل سوتس بالعربي، مشيرة إلي أن العمل علامة فارقة في مشوارها الفني، إذ يضم المسلسل نخبة من الفنانين وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل معهم خلال بيان صحفي: «أتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

وجسدت ولاء التيتي، شخصية زوجة أحد الأشخاص الذي يملك شركة كبيرة، وينفصلا عن بعض بعد حدوث خلافات بينهما، إذ استعان بها الفنان أحمد داود الذي يجسد شخصية المحامي آدم منصور، لتكون شاهدة في قضية ضد طليقها، ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي، لذلك زارها بمنزلها للاستعداد للجلسة، ثم خرجا إلى أحد الكافيهات ليقنعها.

مسلسل سوتس بالعربي

يشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي آسر ياسين، ريم مصطفي، أحمد داود، صبا مبارك، لبني ونس، يارا عزمي، تارا عماد، محمد شاهين، أحمد اسامة، إسماعيل شرف، عصام عمر، ومن تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبد الحميد .