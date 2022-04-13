ممثلون وأغنيات مصرية.. تعرف على تفاصيل الحلقة الثالثة من Moon Knight

مجموعة مختلفة من الأغاني المميزة تفاعل معها المشاهدون من مختلف دول العالم بعد ساعات من عرض الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، على منصة «Disney+»، وبخلاف الحلقتين الأوليين اللتين تتضمنتا مزيجا من الأغاني الشهيرة لبعض الفنانين العالميين، اتجهت حلقة هذا الأسبوع بشكل أكبر إلى استعراض عدد من أغاني فناني الشرق الأوسط.

تتضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight بعنوان «The Friendly Type»، وحصلت على تقييم 8.7 على موقع «IMDB»، عدد من الأغاني المصرية الشهيرة من بينها «شغلوني» للراحل عبد الحليم حافظ، و«سالكة» لـ حسن شاكوش وويجز، بالإضافة إلى أغنية «بتونس بيك» التي جاءت في بداية الحلقة، وللمرة الثانية على التوالى يتم الاستعانة بمقطع موسيقي لـ د.جي كابوو، بعنوان «أنت»، وذلك بعد المقطوعة التي جاءت بعنوان «آراب تراب: صنع في مصر»، كما تتضمت الحلقة مقع موسيقي بعنوان «Walima» للملحن الإيطالي تيتو رينيسي.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

لم يقتصر التواجد المصري في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight على الأغاني فقط، بل تفاجأ المشاهدين بوجود عدد من الممثلين المصريين ضمن الأحداث من بينهم الفنان خالد عبدالله، كما ظهر الفنان الشاب أحمد داش ضمن أحداث الحلقة، والفنان عمرو القاضي.

وبما أن أحداث المسلسل تدور في مصر، تتضمت الحلقة مشاهد عديدة تعكس الشارع المصري وتم تصويرها في الأردن، بخلاف مشاهد للآثار والمعالم المصرية المهمة، وفقا لتصريحات سابقة للمخرج محمد دياب لـ«الوطن»، والذي أكد خلالها أنه كان يرغب في أن يتعرف الجمهور العالمي على مصر وثقافتها بشكل حقيقي لكسر القوالب التي تظهر بها في هوليوود.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight في 20 أبريل الجاري، حيث يذاع المسلسل المكون من 6 حلقات بواقع حلقة واحدة في الأربعاء من كل أسبوع، ومن المقرر أن تنتهي الحلقات في 4 مايو المقبل، وهي تحمل توقيع المخرج المصري محمد دياب.