أحمد داش يشارك بمسلسل Moon Knight: «خد في وشك يا خواجة»

احتفت منصات التواصل الاجتماعي بالفنان الشاب أحمد داش، بعد ظهوره في أحد مشاهد الحلقة الثالثة مع النجم أوسكار إسحاق ضمن أحداث مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، التابع لعالم «مارفل» السينمائي، إذ حققت الحلقة ردود أفعال إيجابية لدى المتابعين بعد ساعات قليلة من عرضها على منصة «Disney+».

أحمد داش في دور «بلطجي»

ويؤدي أحمد داش ضمن المشهد دور «بلطجي» يدخل في شجار مع الممثل أوسكار إسحاق الذي يقوم بدور «مارك سبكتور»، وقال عدد من الكلمات باللهجة المصرية العامية منها «خد في وشك يا خواجة»، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب المشاهدين في الشرق الأوسط.

مايان السيد تهنئ أحمد داش

وحرص عدد من الفنانين تهنئة أحمد داش، من بينهم الفنانة مايان السيد التي نشرت صورة من المشهد عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مبروك يا أحمد نحن فخورين بك».

بينما علق المشاهدين عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» على المشهد الذي ضم أحمد داش، فقال أحد المتابعين: «داش بيتخانق مع أوسكار إيزاك، Moon knight قالب على أحلام نوم العصربس بطريقه إيجابية الصراحة»، بينما أضاف آخر: «مبسوط وفخور إن داش شارك في مسلسل لـ مارفل».

بخلاف أحمد داش.. فنانون مصريون ظهروا في Moon knight

ولم يكن «داش» هو الفنان المصري الوحيد الذي شارك في مسلسل Moon knight، إذ ضم عدد من المبدعين سواء على مستوى التأليف أو على مستوى العناصر الفنية المتعلقة بالموسيقى التصويرية التي وضعها الموسيقار هشام نزيه، أو المونتاج لـ أحمد حافظ، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بريم العدل.

وشارك خلال الحلقة عدد من الفنانين المصريين من بينهم خالد عبدالله وعمرو القاضي، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة ظهور ممثلين من بينهم حازم إيهاب.