تفاصيل ظهور أحمد داش في مسلسل moon knight الحلقة 3

كان ظهور أحمد داش في مسلسل moon knight الحلقة 3، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في واحد من الأعمال المهمة التي تنتجها شركة «مارفل» العالمية الشهيرة ويشارك في إخراج المسلسل محمد دياب.

وظهر أحمد داش في مسلسل moon knight الحلقة 3، بدور بلطجى يدخل في شجار رفقة مجموعة من الشباب مع الفنان العالمي أوسكار إسحاق والذي يجسد خلال الأحداث شخصية مارك سبكتور.

ظهور أحمد داش في مسلسل moon knight الحلقة 3

وطالت مدة الشيجار بين «داش» و«سبيكتور»، إذ نطق أحمد داش بكلمات باللغة العربية وذلك قبل أن ينهي «سبيكتور» حياته عن طريق قطع الحبل الذي كان يربطه، وينهي ذلك الشجار الذي حدث في عدد من مناطق القاهرة المختلفة .

ومسلسل Moon Knight، يدور حول فكرة شاب من جنود المشاة ويُمنح قوة خارقة، ولكن خلال الأحداث تتطور تلك القوة، ليكتشف بطل العمل الفني أن هذه القوة يمكن أن تكون نعمة ويمكن أن تكون أيضا نقمة على صاحبها.

تفاصيل مسلسل Moon Knight

ومسلسل Moon Knight من بطولة أوسكار إسحاق وجاسبارد أولييل وإيثان هوك ومي كالماوي وعدد أخر من الفنانين، وشارك في كتابته دون بيرلين ودوج مونش وجاك كيربي، وهو من إخراج الثلاثي محمد دياب وأرون مورهيد وجاستين بنسون.