ابنة نيللي كريم تغير اسم والدها في فاتن أمل حربي.. استشاري صحة نفسية يوضح السبب

قضايا اجتماعية عديدة فجَّرها مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية، منها تغيير نسب الأبناء لتصبح على أسماء أمهاتهم، كما فعلت الطفلة «نادين» التي تجسد دور ابنة فاتن في العمل.

أظهرت إحدى اللقطات، قرار ابنة «فاتن» الصغيرة «نادين» التي قررت تبديل اسم والدها في ورقة الامتحان وتغيره إلى اسم والدتها، لتبقى «نادين فاتن أمل حربي» بسبب تعلقها الشديد بوالدتها، وغياب الأب عنها.

هندي يعلق على مشهد ابنة فاتن أمل حربي

وفي هذا الشأن، قال الدكتور «وليد هندي» استشاري الصحة النفسية والعلاقات الاسرية إنه عندما يشاهد الابن أوالابنه أن الأم تعاني من طغيان وظلم الأب وفساده في حق الزوجة سواء في العنف الضربي أو اللفظي كل هذه مشاعر سلبية تحيط بالأولاد، لافتا إلى أنه قد يعاني من أعراض نفسية منها متلازمة الخوف والقلق والعزلة وانخفاض مفهوم الطفل نحو ذاته، البكاء المستمر والتأخر الدراسي.

هندي: يجب على الأباء تعديل سلوكهم مع الأمهات

وتابع «هندي» أن المشهد الذي ظهر في مسلسل فاتن أمل حربي يجسد معني التوحد النفسي مع الأم في أزمتها من خلال بنتها التي تجاهلت اسم والدها: «البنت جسدت القهر النفسي وشعورها الشديد بالعجز والضعوط النفسية التي بتعاني منها»، مضيفا أنه يجب على الآباء تعديل سلوكهم مع الأم وأولادها، وذلك لأن هناك ما يسمى بـ«التعلم بالمشاهدة»، إذ يكتسب الطفل معتقداته وأفكاره ومفاهيمه واتجاهاته النفسية، مما يشاهده من أفعال من هم حوله.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة ألا وهي معاناتها بعد الطلاق، مثل حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، وغيرها من القضايا.