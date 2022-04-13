150 عاملة تشارك في ورشة عمل «المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابي»

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان «المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابي»، التي تنظمها الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين، بمشاركة 150 عاملة ممثلة عن للتصنيفات النقابية للعاملين في 18 نقابة عمالية، بهدف تثقيف النساء العاملات بأهمية المشاركة في العمل النقابي، وذلك استعدادا لخوض المرأة للانتخابات النقابية العمالية في الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

وحضر الافتتاح سولاف درويش عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والدكتورة هدى إبراهيم مدرس العلوم الاقتصادية والقانونية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير.

سعفان: الدولة تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل

وفي مستهل كلمته شدد وزير القوي العاملة علي أن الدولة المصرية تدعم المرأة دائما فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوي بها مع الرجل في العمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل دائما على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة ، فضلا عن فتح الأبواب المغلقة أمامها .

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بدورها في تأهيل المرأة المصرية وإعدادها لتشارك بدورها المهم فى انتخابات التنظيمات النقابية العمالية القادمة فى دورتها الجديدة 2022-2026، وبالتالي فإن المطلوب من المرأة العاملة التمتع بكافة حقوقها التى كفلها لها القانون لتشارك بإيجابية فى تمثيل غيرها من العاملات في النقابات العمالية ليكون صوتها مسموع ، وتلبي احتياجات غيرها داخل تلك التنظيمات العمالية.

ونوه الوزير ، إلى أن المرأة كُرمت من المولى عز وجل في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، وإيماناً بذلك فالمرأة نعتبرها قلب الدولة المصرية، فهى رمز الحكمة والقدرة والقيادة في كل مكان تتواجد فيه، لافتا إلي أننا لمسنا ذلك جلياً فى الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، وحرصت المرأة من خلالها على الإدلاء بصوتها حفاظاً على استقرار الوطن وتحقيق التقدم والتنمية المنشودة بقلب الأم التي تخاف على أبنائها مضحية بكل ما تملك من أجله.

سعفان: من المهم تواجد المرأة العاملة بكثافة في دورة الانتخابات النقابية القادمة

وأثنى وزير القوي العاملة على حضور السيدات اليوم فى الاحتفالية، مشدداً على ضرورة تواجد المرأة العاملة بكثافة في دورة الانتخابات النقابية القادمة ، مشيرا إلي أننا لديها الاستعداد التام والقدرة والاستطاعة والوقت على النجاح في سعيها لذلك وتبنى قضايا وموضوعات جديدة ، من شأنها أن ترفع نسبة مشاركتها فى التنظيمات النقابية من 20 % إلى أن نصل إلى 50 % من التمثيل داخل ذلك التنظيم .

وطالب سعفان بضرورة التكاتف نحو تحقيق الصالح للتنظيم النقابي المصري ، مؤكدا أن التنظيم المصري قوي بين التنظيمات النقابية في الوطن العربي والعالم أجمع.

وأوضح الوزير ، أن لدينا العديد من النماذج المشرفة للمرأة المصرية النقابية العاملة، التي دعمت الحركة النقابية المصرية وشاركت فى بنائها، ومنها : الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي والتى تولت منصب نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تقلدت منصب وزير القوى العاملة، كما لدينا نائبات في مجلسي الشيوخ والنواب، أثرين الحركة البرلمانية بأفكار خلاقة ساهمت فى تحسين وضع المرأة المصرية.

تأهيل المرأة المصرية لخوض الانتخابات العمالية القادمة

وأوضح الوزير أن ورشة العمل التي يفتتحها اليوم، سوف تعمل على تأهيل المرأة المصرية لخوض الانتخابات العمالية القادمة للوصول للصورة المشرفة لتمثيل غيرها من السيدات العاملات خير تمثيل ، تعريفها بأدوارها داخل التنظيم النقابي وما حدده القانون من اشتراطات وآليات تساعدها على التقديم للترشح فى تلك الانتخابات ، لنحتفل بها جميعاً بعد الانتهاء من تلك الدورة بعد زيادة نسبة تمثيلها داخل التنظيم النقابي.

وأعلن وزير القوي العاملة تخصيص رقم هاتف 01122604477 لاستقبال استفسارات ومشكلات النساء العاملات الراغبين فى الترشح فى الدورة الانتخابية القادمة، قدمته وحدة دعم المرأة العاملة فى الانتخابات النقابية العمالية الدورة النقابية 2022 – 2026 التابعة للوزارة، مؤكداً أنه متواجد داخل ديوان عام الوزارة على مدار 24 ساعة فى الفترة القادمة التي تسبق العملية الانتخابية لخدمة مجتمع العمل والتنظيم النقابي وتذليل الصعاب والعقبات أمام انتخاباته .

درويش: المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي

وقدمت سولاف درويش الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر للمرأة المصرية في كافة مناحي الحياة، مقدمة الشكر للوزير على إتاحة الفرصة والمجال أمام المرأة المصرية للمشاركة الفعالة سواء في مجال الانتخابات النقابية أو في سوق العمل، مؤكدة أن هناك الكثير من الأبواب المغلقة أصبحت متاحة الآن .

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش الآن في عصرها الذهبي، حيث تتوافر البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل، ضاربة المثل بوجود 156 نائبة بالبرلمان المصري لدعم المرأة والوقوف بشجاعة للحصول على كافة حقوقها ، مطالبة المرأة بالسعي للحصول على الامتيازات التي تتيحها الدولة لها .

وقدمت نهاد أبو القمصان الشكر للوزير على سعيه الدؤوب لحصول المرأة المصرية على حقوقها والذي يثبت لنا توافر الإرادة السياسية في مصر لإحداث تغيير لصالح المرأة، مشيرة إلي التغيير الذي أحدثه الوزير فيما يخص القرارين 43 و44 لسنة 2021 ، حيث يختص الأول بتعديل القرار 153 لسنة 2003 والذي يقضي بمنع السيدات من المشاركة في أكثر من 30 مجال عمل مثل الجلود والكيماويات والزئبق ، وهو الأمر الذي ناضلت هي من أجله أعواما طوال ، وتم تغييره وإتاحة تلك المجالات أمام المرأة من خلال وزير القوى العاملة، والثاني كان يمنع السيدات من العمل فترات مسائية وتم تعديله أيضاً في صالح المرأة.

وأعربت الدكتورة هدى إبراهيم عن سعادتها لحضور هذه الفعالية، مشيرة إلى أن المرأة أصبح لديها وعي كاف للمشاركة في الانتخابات النقابية، حيث أن لها دورا قياديا ومجتمعيا في غاية الأهمية، وأن هذا الحشد من الحضور اليوم يؤكد وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة ، فضلا عن حصولها على التثقيف اللازم لتلك المشاركة.

150 سيدة تشارك في ورشة العمل

وشارك في الورشة 150 سيدة ممثلة عن التصنيفات النقابية للعاملين بـ البترول، الصناعات الهندسية ، الخدمات الإدارية ، البريد، الكيماويات، المرافق العامة ، النقل الجوي، النقل البري، الصناعات الغذائية ، الإنتاج الحربي ، النيابات والمحاكم البنوك، السياحة ، العلوم الصحية ، التجارة ، التعليم والبحث العلمي، السكة الحديد، البناء والأخشاب ، والغزل والنسيج.

وتناولت الورشة دور المنظمات النقابية العمالية في تعزيز المساواة بين الجنسين، وأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات النقابية العمالية والاستعداد لها.