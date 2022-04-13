توقعات برفع أسعار الفائدة.. وخبيرة اقتصادية: «المركزي» يواكب البنوك الوطنية

توقعت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته النقدية الأكثر تشددا على مدار الأسابيع المقبلة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 19 مايو 2022.

موجات التضخم العالمية

أضافت «رمسيس» في تصريحات لـ«الوطن»، أنها استندت في توقعاتها لاستمرار المركزي المصري في رفع الفائدة، إلى عدة عوامل، أبرزها موجات التضخم العالمية التي انتقلت بدورها للسوق المحلي، لتسجل أعلى من 10 نقاط، وفقا لأحدث الاحصائيات، وذلك على خلفية زيادات في أسعار السلع الأساسية، ونقص الإمدادات، بجانب محاولته التصدى للدولرة.

الفيدرالي الأمريكي تبني سياسة نقدية أكثر تشددا

تابعت: «بعد أن ألمح الفيدرالي الأمريكي بنهاية 2021 بتبني سياسة نقدية أكثر تشددا، ليبدأ في رفع أسعار الفائدة 0.25% بداية من شهر مارس الماضي، خلال آخر اجتماعته لمواجهة الضغوط التضخمية، مع توقعات بأن يواصل زيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أساس 4 مرات إضافية حتى نهاية 2022، ما سيشكل ضغط كبير على الأسواق الناشئة، التي ستحاول الحفاظ على الاستثمارات في أدوات الدين لديها برفع الفائدة أيضا».

توقعات الزيادة المقبلة للفائدة 1%

كما أشارت «رمسيس»، إلى زيادة البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، لتصل إلى 9.25 و10.25% على الإيداع والإقراض، على التوالي، متوقعة أن تصل الزيادة المقبلة للفائدة إلى نفس النسبة أيضا، أي 1%.

مواكبة إصدار البنوك الوطنية لشهادات ادخارية

ترى الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي سيحاول مواكبة إصدار البنوك الوطنية لشهادات إدخارية بعائد مرتفع، وصل إلى 18%، التي جذبت مليارات الجنيهات من ودائع المصريين في البنوك، خاصة القطاع العائلي.