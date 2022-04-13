نيللي كريم تخوض معركة قانونية جديدة في «فاتن أمل حربي»: ليه الست بنصف شهادة؟

أثارت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، اليوم، قضية عنف جديدة تعرضت لها صديقة «فاتن».

وظهرت الضحية في مشهد مقتضب، بعد تعرضها للضرب والاعتداء الوحشي على يد زوجها، بعدما رفضت بيع ذهبها لمساعدته، ليتعدى عليها بوحشية.

تصوير واقعة الاعتداء بمسلسل فاتن أمل حربي

وقامت «فاتن» وصديقاتها بالاختباء لتصوير واقعة الاعتداء، لامتلاك دليل للقبض على الزوج، قبل أن يكتشفوا أن شهاداتهم بالقسم، بمثابة «نصف شهادة» ما يدفع «فاتن» لتحريك دعوى قضائية جديدة، ضد قانون الأحوال الشخصية.

لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة؟

استنادا للآية الكريمة «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ»، (سورة البقرة آية 282)، فكان الشيخ الشعراوي فسر الآية الكريمة، قائلا إن الله عز وجل قد ميَّز المرأة بالعاطفة، من أجل تحقيق التكامل والعادلة داخل المجتمعات، فهذه العاطفة هي رصيد الأسرة والمجتمع من الحنان، ونظرا لفرط العاطفة لدى الإناث، يمنعهن هذا من مشاهدة المواقف التي تستدعي شهادة «شهود عيان» فيما بعد، بشكل كامل.

وقال الشعراوي: «في الشجارات والحوادث وما إلى ذلك، تجد أن المرأة تبتعد تماما عن الواقعة، ولهذا الأمر عدد من الأسباب، أولا العاطفة التي تجعلها لا تتحمل مشاهدة المناظر العنيفة وما شابه وتصيبها بأذى نفسي، كما أن في هذه الوقائع، يتصدى الرجال دوما، وتواجد المرأة وسطهم يعرضها لخدش كرامتها وحيائها».

وتابع «الشعراوي» في تفسيره: «نظرا لهذه الأسباب السابقة، تكون رؤية المرأة لوقائع المختلفة غير كاملة، أما الرجل تكون رؤيته كاملة في أغلب المواقف، لهذا السبب تكون شهادتها غير كافية بسبب ما يمكن أن يكون قد فاتها أو لم تتمكن من رؤيته».