قسوة «بائعة خبز» تثير الغضب.. والمذيع: «مش عايزة تعملي خير ليه؟»

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف محرج أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ طلب من بائعة الخبز في الشارع، أن تعطيه أرغفة خبز وسيقوم بإعطائها الأموال بعد قليل، ولكن البائعة رفضت ذلك وقالت له: «أنا مش ضامنة حد».

السيدة: «أديك العيش بناءً على إيه وهتيجي تديني الفلوس»

ورفضت السيدة أن تعطي مذيع برنامج على باب الله العيش الذي طلبه دون أن يدفع ثمنه، وقالت له: «أنت أول مرة تيجي تاخد مني عيش، صح ولا غلط، يبقي أديك العيش بناءً على إيه وهتيجي تديني الفلوس؟».

وتابعت السيدة: «والله بعمل ثواب، وانت مدخلتش كويس، وبتقولي فين العيش الصابح وعايز صابح، أنا بعمل صواب ولو عايز هقعدك وأجيبلك أكل وشرب وأقولك بيتي فين وأسأل أي حد على أم حسين في الشارع ده، أنا اللي بيقع قدام مني بسيب أكل عيشي وبروح بيه المستشفي وميهمنيش أكل عيشي».

وفي أعقاب ذلك قرر مذيع البرنامج إعطاء بائعه الخبز أموالًا وطلب منها أن تكرم المارة في الشارع إذا طلبوا منها العيش مرة أخرى، ليرد عليه بقوله: «كل سنة وأنتي طيبة أحنا برنامج وبنسأل الناس أنهم يدونا حاجة ومندهمش فلوس وكده، أنتي ست كريمة وربنا يوسع عليكي ويزيدك ويكرمك، وهاخد منك رغيف العيش بردو».

برامج تليفزيون الوطن في رمضان

ويقدم تلفزيون جريدة «الوطن» عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.