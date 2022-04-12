أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في مصر: اليوم الحادي عشر من رمضان

سادت حالة من الاهتمام بسعر اللحوم البيضاء، إذ كثرت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المحلية، خاصة أنها من الأطعمة الرئيسية على مائدة إفطار المصريين، وفي العزومات واللقاءات العائلية، على مدار شهر رمضان الكريم.

وفي هذا السياق، توضح «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ومشتقاتها، فضلًا عن أسعار الكتاكيت والبط والديك الرومي، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل، في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، التي تتمثل في الآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

وصلت قيمة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري، في المحلات التجارية الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت، كالآتي:

وصل كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

سجل الشيش طاووق تراوح ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا.

طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه.

الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

وجاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا.

ووصلت قيمة طبق كبد وقوانص 500 جرام نحو 30 جنيهًا.

وقيمة فلية دجاج تراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

وجاءت أسعار الكيلو جرام من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، والأوراك الرومي نحو 82 جنيهًا.

وسجل الرومي فيلية 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا.

سجل سعر قوانص الرومي 67 جنيهًا.

ووصلت رقاب رومي بسعر 66 جنيهًا، أجنحة رومي 54 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 8 إلى 12.25 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات.