فشل زيارة مرسي لألمانيا.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12

تناول مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 أحداث بورسعيد، التي تتضمن وفاة 22 شخصا بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين، وألقت الضوء على لقاء يجمع قيادات جماعة الإخوان من بينهم خيرت الشاطر، الذي طالب محمد مرسي بإعلان الطوارئ في محافظات القناة، ولكن في تحدٍ مباشر لقرارات الرئيس في ذلك الوقت، خرج أهالي المحافظات إلى الشوارع في وقت حظر التجول.

إلغاء زيارة مرسي لفرنسا

كما ألقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 الضوء على زيارة محمد مرسي لألمانيا، حيث فشل في إقناع أنجيلا ميركل بدعمه، واكتفت بتوجيه مجموعة من النصائح لإدارة البلاد، بينما تم إلغاء رحلته إلى فرنسا بسبب حالة الفوضى التي تشهدها البلاد.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12.. خيرت الشاطر العقل المدبر لـ مرسي

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، اجتماع داخل مكتب الإرشاد بحضور عدد من القيادات للحديث عن زيارة مرسي إلى ألمانيا التي لم تكن موفقة، وأبدى «الشاطر» غضبه من حديث الفريق عبد الفتاح السيسي بخصوص الجيش المصري، ووقوفه على الحياد.