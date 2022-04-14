«آلاء» في دعوى طلاق: «عاوز يتجوز مرات صاحبه بعد ما مات»

لم تتخيل «آلاء. ي»، أن زوجها سيقضي على حياتهما السعيدة، التي عاشت تحلم بها طوال حياتها، بين ليلة وضحاها، بسبب نزواته، وأنه سيود الزواج من أخرى، بعد أن حاربت معه طوال هذه السنوات، حتى يكون الشخص الذي عليه اليوم، لكن صدمتها الكبرى كانت بمن يود الزواج، لتكتشف أنه يريد الزواج من أرملة صديق عمره، بعد أشهر من وفاته.

حملت حسرتها على أجمل سنوات عمرها التي قضتها مع رجل مثله، وذهبت لمحكمة الأسرة، لتقضي ما تبقي منها بين أروقة المحاكم وسجلات الدعاوى، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، بعد أن رفض تطليقها، ورأى أن من حقه الزواج أكثر من مرة، وليس من حقها الطلاق أو الاعتراض.

الزوجة تحكي معانتها

«بعد ما أديته نص عمري، وضحيت بكل حاجة، عشان نتجوز، جه بعد 15 سنة جواز عايز يتجوز، ونسي كل اللي عملته عشانه».. هذه الكلمات عبرت بها «آلاء»، عن حسرة قلبها التي جعلتها تقف على باب المحكمة منذ الصباح الباكر، وتنتظر لحظة مثولها أمام القاضي، حتى تحكي له ما فعله زوجها معها، وخلال حديثها مع «الوطن»، حكت عن تفاصيل زيجتهم.

«آلاء» قالت: إنها تعرفت عليه وهي في عمر 18، وكانت لا تعرف عن العالم الخارجي أي شيء، ووقعت في حبه وصارحها بذلك، لكنه كان أقل منها في كل شيء، وكانت فرصة موافقة أهلها عليه منعدمة، فساعدته في الحصول على وظيفة، وأقنعت عائلتها أنها تعمل وهي تدرس في الجامعة، وكانت تساعده بالأموال حتى يكون نفسه ويشتري شقة، ليتزوجوا فيها.

زواج 15 عاما وإنجاب 4 أطفال

وبعد تخرجها في الجامعة تقدم لخطبتها، وبعد مواجهه تحديات كثيرة مع عائلتها، أقنعتهم بالزواج منه، وتمت الزيجة وانتقلت للعيش معه، وانجبت منه 4 أطفال وعاشت معه بكل حب، وكثرت حياتها له ولأولادها، لكنها منذ فترة قصيرة لاحظت تغير طريقته معها ومع أولادهم، وكانت تعتقد أنه بسبب تأثير وفاة أعز أصدقائه، وبعد فترة بدأ يغيب عن المنزل فترات طويلة، وعندما تتحدث معه يرفض ذلك، حسب حديث الزوجة.

عايز يتجوز أرملة صاحبه

«مكنتش أتوقع أنه ممكن يبعني بعد السنين دي، وأن هتهون عليه عشرتنا، وهيجي يقولي أنه عايز يتجوز عليا، وشايف أن ده حقه، وإني مش من حقي إني اعترض، بس صدمتي الكبيرة كانت إنه عايز يتجوز مرات صاحب عمره اللي مات من كام شهر»، وفق حديث «آلاء».

دعوى طلاق للضرر

أنهت حديثها قائلة، طلبت منه الطلاق لكنه رفض، وأصر على الزواج منها، وبعد أن تركت المنزل الذي اشتريته بأموالي، لم يحاول حتى التواصل معي، فلجأت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقمت ضده دعوى طلاق للضرر، حملت لرقم 8226، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.