«مش كلنا سيف الدندراوي».. «جمال» يستغيث: بتطالبني بمؤخر الصداق مرة تانية

بجانب مجموعة من النساء داخل محكمة الأسرة، وقف «جمال س»، رجل ثلاثيني، ينتظر دوره للمثول أمام القاضي، وهو يحاول أن يسيطر على مشاعر الغضب التي تعلو وجهه، وبالحديث معهن حاول أن يبرر لهن سبب تواجده في المحكمة.

«عايزة مؤخر الصداق مرة تانية»

حكى جمال قصته ساخرا «طبعًا أنتوا فاكرني سيف الدندراوي، وإني أنا السبب في المرمطة دي، وإن هي مكسورة الجناح فاتن أمل حربي»، في إشارة إلى الشخصية التي يقدمها «شريف سلامة» في المسلسل الرمضاني الذي يناقش قضايا الأسرة، وأوضح أنه جاء لحضور جلسة القضية التي أقامتها ضده طليقته التي جعلته يعاني بعد إتمام الطلاق، وأنها طالبته بمؤخر الصداق مرة أخرى بعد أن رده لها أمام الجميع.

طلاق بعد 15 سنة و3 أطفال

حكى جمال لـ«الوطن» قصته قائلا إنه تزوج منذ 15 عامًا وأنجب 3 أطفال، وكان سعيدا بحياته للغاية، لأنه تزوج منها بعد قصة حب دامت 3 سنوات، وكانت دائمًا تظهر الجانب الجيد في شخصيتها وبعد إتمام الزيجة، ظهرت طباعها السيئة، وبعد الإنجاب ظهر عدم مسؤوليتها تجاه المنزل والأطفال، وكانت دائما تفتعل الشجار على أتفه الأسباب، لكنه فشل في تغيير طباعها.

الزوجة طلقته بحكم المحكمة

وبنظرات يغلب عليها الاستغراب، استكمل جمال حديثه قائلًا: إن الحال تغير منذ 5 سنوات وتفاجأ بأن زوجته لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وأقامت دعوى طلاق للضرر، للحفاظ على حقوقها من خلال المحكمة، وباستخدام ثغرات القانون حصلت على الطلاق، ما جعله يعيش في صدمة كبيرة بسبب غدرها، حسب تعبيره.

رددت لها مستحقاتها وهي تبحث عن المشاكل

وإكرامًا لأطفاله، اتفقا على رد جميع مستحقاتها بشكل ودي، وحاول منذ 4 سنوات حثها على العودة له مثل السابق ليعيش أبناؤهم في استقرار وسلام، لكنها رفضت، وعندما علمت أنه يخطط للزواج من أخرى، لاحقته بالدعاوى الكيدية، وحرمانه من أطفاله الـ3، ومنعت عنه زيارات الأطفال، وفوجئ بأنها أقامت دعوى رقم 32 لسنة 2022، تطالبه فيها بدفع مؤخر الصداق، رغم أنها حصلت عليه بشهادة العائلتين، موكدًا أنها تبحث عن المشاكل لا أكثر.